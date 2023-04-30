Ночной рейд: Ералы Тугжанов проинспектировал качество ремонта дорог в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ночной рейд по городу Актобе совершил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в целях контроля за качеством проводимых дорожных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В текущем году в Актобе планируется реализовать 30 проектов по ремонту и строительству дорог и улиц протяженностью 48 км. 17 из них – новые, 13 – переходящие с 2022 года.

Так, будет продолжен ремонт дорог по проспекту А. Молдагуловой, улицам Есет батыра и Сатпаева, реконструкция дороги по улице Тәуелсіздік и др. Планируется завершить дорогу от моста на Кирпичном заводе (на Акжар-2) до трассы Актобе — Орск.

По поручению главы региона подрядные организации работают в круглосуточном режиме с привлечением необходимого количества спецтехники и дорожных рабочих.

Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ по асфальтированию улиц Сатпаева, Жастар, пр-та А. Молдагуловой, кольцевой в сторону пос. Кобда Кобдинского района, провёл выездное совещание с подрядчиками, закреплёнными на данных участках.

Аким области предупредил их о персональной ответственности в случае несвоевременной сдачи объектов.

«Я напоминаю, что дорожные работы должны проводиться в соответствии со стандартами, используйте только качественные строительные материалы. Данный вопрос на моем личном контроле», - подчеркнул Ералы Тугжанов.