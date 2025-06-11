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    00:50, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Ночные экспресс-маршруты предложено запустить в крупных городах Казахстана

    Минтуризма РК сообщило, что планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города, передает агентство Kazinform. 

    автобус
    Фото: акимат Астаны

    По словам министра туризма и спорта, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.

    Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей.

    Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.

    Ранее Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Транспорт Аэропорт
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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