Ночные экспресс-маршруты предложено запустить в крупных городах Казахстана

По словам министра туризма и спорта, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.

Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей.

Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.

Ранее Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту.