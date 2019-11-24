Ночью не могла уснуть – мама Ержана Максима переживает за сына

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мама юного казахстанского певца Ержана Максима Гульмира призвала поддержать ее сына в финале Junior Eurovision в Польше, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 24kz.

«Да, мы очень переживаем. Иногда даже ночью я уснуть не могу. Мы очень болеем за нашего сына! Для него принимать участие в конкурсе такого масштаба - огромная ответственность. Я хочу обратиться ко всем казахстанцам: поддержите Ержана Максима», - сказала Гульмира.

Первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев выразил уверенность в успешном выступлении юного казахстанца.

«В рамках YouTube-проекта Junior Eurovision, в рамках разных интернет-платформ обсуждались возможности участников. Многие европейские эксперты приурочили Ержану минимум 3-е место. Я думаю, что для Казахстана, который всего второй год участвует в детском Евровидении, это очень большая оценка, очень большой прогноз. Но мы ожидаем, что Ержан выступит на очень высоком уровне, покажет все свои вокальные данные», - отметил он.

Между тем, фанаты продолжают прибывать в польский город Гливице – именно здесь состоится финал Junior Eurovision. Чтобы поддержать Ержана Максима, прибыла целая делегация из Казахстана. В их числе юная блогер и одновременно посол Казахстана на конкурсе Junior Eurovision - Аружан Хавиз. У неё важная миссия - она будет объявлять баллы от казахстанских судей другим странам во время финала.

К слову, накануне на Гливице-арена прошла и репетиция послов от каждой страны. Их будет на сцене столько же, сколько и участников - 19. Напомним, онлайн-голосование за Ержана Максима продолжается.