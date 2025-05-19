«Ночь в музее» проходит в Астане

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата Астаны. Продлится акция с 18:00 до 00:00. В рамках акции проводятся не только выставки, но и интерактивные программы, выступления артистов и мастер-классы.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

«Ночь в музее» проводится в Национальном музее РК ежегодно с 2015 года. В прошлом году в ней приняло участие 23 тыс. человек, в 2016 году — более 30 тыс. человек.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В 2017 году акция прошла дважды и ее посетило более 39 тыс. человек. Первая из них была посвящена празднику Наурыз, вторая — Международному дню музеев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В 2018 году в акции приняло участие более 37 тыс. человек, а в 2019 году — более 42 тыс. человек.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В годы пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате на страницах музея в социальных сетях.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В 2023 году число посетителей вновь выросло до 48 тыс., а в 2024 году акцию посетили более 30 тыс. человек.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

«Ночь в музее» — это не просто вечернее посещение выставочных залов. Это уникальная возможность по-новому взглянуть на историю и искусство, прикоснуться к национальному наследию и духовным ценностям.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

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