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    21:00, 18 Май 2025 | GMT +5

    «Ночь в музее» проходит в Астане

    В Национальном музее в Астане проходит традиционная культурно-познавательная акция «Ночь в музее — 2025», приуроченная к Международному дню музеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Ночь в музее» проходит в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата Астаны. Продлится акция с 18:00 до 00:00. В рамках акции проводятся не только выставки, но и интерактивные программы, выступления артистов и мастер-классы.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    «Ночь в музее» проводится в Национальном музее РК ежегодно с 2015 года. В прошлом году в ней приняло участие 23 тыс. человек, в 2016 году — более 30 тыс. человек.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В 2017 году акция прошла дважды и ее посетило более 39 тыс. человек. Первая из них была посвящена празднику Наурыз, вторая — Международному дню музеев.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В 2018 году в акции приняло участие более 37 тыс. человек, а в 2019 году — более 42 тыс. человек.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В годы пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате на страницах музея в социальных сетях.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В 2023 году число посетителей вновь выросло до 48 тыс., а в 2024 году акцию посетили более 30 тыс. человек.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    «Ночь в музее» — это не просто вечернее посещение выставочных залов. Это уникальная возможность по-новому взглянуть на историю и искусство, прикоснуться к национальному наследию и духовным ценностям.

    музей
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    О самых необычных музеях Казахстана — читайте по ссылке.

    Теги:
    Культура Нацмузей Музеи События Астана Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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