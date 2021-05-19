«Ночь в музее»: чем костанайцев удивила интерактивная акция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В международный день музеев в Костанайской области прошла традиционная акция «Ночь в музее», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вот уже 12-й год подряд историко-краеведческий музей радует и удивляет горожан новыми выставками, мероприятиями и экспозициями. Этот год не стал исключением.

«Каждый год выбирается новая тема. В этому году - это «Будущее музеев. Восстановление и обновление», который подразумевает необходимость восстановления работы музеев после пандемии, - рассказывает экскурсовод музея Валентина Палаева. — Сегодня посетителей ждут интересные мастер-классы, выставки, креативные квесты. Также в ночной экспозиции представлены художественные работы костанайского художника Георгия Сокова, а также выставка к 30-летию Независимости Казахстана, к 85-летию образования Костанайской области, выставка «Один день из жизни родного края».

На «ночном» культурном мероприятии костанайские художники проводили мастер-классы и помогали гостям создать свои шедевры.

В одном из таких залов свой мастер-класс проводила и член Союза художников Казахстана, живописец, преподаватель в худшколе Светлана Шалунова, которая с большим интересом рассказывала и показывала двум юным посетительницам музея технику вбивания войлока для создания живописной картины.

«Техника называется «Сухой войлок». Вместо красок мы используем цветную шерсть овечью, вместо карандаша - специальные иголочки. Берём войлочную основу, накидали небольшой рисунок и вбиваем шерсть»,- охотно делится мастерством С. Шалунова.

Также гости ночного музея сегодня вечером смогли окунуться в мир кукольного театра, где имели возможность стать не только зрителями, но и попробовать себя в роли актера и кукловода.

Кроме этого, костанайцы имели возможность получить советы от опытных цветоводов по выращиванию комнатных растений и сфотографироваться в исторических костюмах.



