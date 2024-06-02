«Ночь оркестра» прошла в Алматы

В Алматы состоялся масштабный музыкальный проект Казахского Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Уже пятый год традиционно оркестром проводится концерт «Ночь оркестра», включающий в себя классические и казахские кюи, а также всемирно известные произведения.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Главными звездами вечера стали заслуженный деятель Республики Казахстан Жубаныш Жексенулы, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Толганай Пазылакын, лауреат международных конкурсов Нургалым Аманбай и Диана Исмаил, выдающиеся деятели культуры Асель Алимбаева, Асель Жылкышинова, лауреаты международных конкурсов Асель Рахымжан и Асхат Урпеков.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Проект также поддержали Государственный танцевальный ансамбль «Салтанат», Республиканская школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Ранее сообщалось, что прошла ночь музеев, где тысячи алматинцев присоединились к международной акции.