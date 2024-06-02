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    17:33, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    «Ночь оркестра» прошла в Алматы

    пресс-служба Министерства культуры и информации РК
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    В Алматы состоялся масштабный музыкальный проект Казахского Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Уже пятый год традиционно оркестром проводится концерт «Ночь оркестра», включающий в себя классические и казахские кюи, а также всемирно известные произведения.

    пресс-служба Министерства культуры и информации РК
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Главными звездами вечера стали заслуженный деятель Республики Казахстан Жубаныш Жексенулы, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Толганай Пазылакын, лауреат международных конкурсов Нургалым Аманбай и Диана Исмаил, выдающиеся деятели культуры Асель Алимбаева, Асель Жылкышинова, лауреаты международных конкурсов Асель Рахымжан и Асхат Урпеков.

    пресс-служба Министерства культуры и информации РК
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Проект также поддержали Государственный танцевальный ансамбль «Салтанат», Республиканская школа-интернат для одаренных детей имени А. Жубанова.

    пресс-служба Министерства культуры и информации РК
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Ранее сообщалось, что прошла ночь музеев, где тысячи алматинцев присоединились к международной акции.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Алматы Искусство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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