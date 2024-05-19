Ночь музеев: тысячи алматинцев присоединились к международной акции

18 мая во всем мире ежегодно отмечается Международный день музеев. В этот день в Алматы по традиции во всех музеях прошли различные мероприятия. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал в одном из них и запечатлел праздничную атмосферу.

Музеи мегаполиса в рамках международной акции «Ночь музеев» в этом году по традиции подготовили насыщенную программу. Ценителей истории и искусства ждали выставки эксклюзивных артефактов, раритеты из фондов музеев, перфомансы исторических персонажей и театрализованные экскурсии, квесты и викторины, мастер-классы по гончарному мастерству и чеканке средневековых монет, по изготовлению музыкальных инструментов и ювелирных изделий.

Фотокорреспондент агентства Kazinform посетил Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева. Здесь с 14:00 до 24:00 для зрителей была подготовлена насыщенная программа с выставками, концертами, экскурсиями, мастер-классами и интерактивными событиями.

— Целью проведения проекта «Ночь в музее» является продвижение культурного наследия в музейном пространстве и привлечение широкой зрительской аудитории, — сообщили в пресс-службе Госмузея.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Для Государственного музея искусств РК имени Абылхана Кастеева значимым событием этого года стало издание каталога и презентация выставки японского искусства из фондов Госмузея. Поэтому проект «Ночь в музее» был посвящен богатейшей культуре Японии, ее утонченному искусству и философии.

Программа мероприятий Госмузея включала ярмарку мастеров, пленэр на территории музея, показ фильма «Кусама: бесконечные миры», интерактивные игры в японском стиле, экскурсии по постоянным разделам экспозиции, тематические мастер-классы. Также состоялось торжественное открытие выставки «Японское искусство XVII–XXI веков» из фонда. В экспозиции представлено около 250 экспонатов — произведения графики, металла, дерева, керамики, ткани, из кости и стекла.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Для желающих по экспозиции организованы интерактивные игры и экскурсии на казахском, русском и английском языках. Отдельное событие — экспозиция японской манги с серией «История невесты» (2008) современного автора Каору Мори. Проводились мастер-классы по оригами, каллиграфии и разговорному японскому языку.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Праздник не обошелся и без концертных программ традиционной и классической музыки, хореографических и сценических шоу. В числе участников: художественно-образовательная студия «Ай-куй», семейный ансамбль «Асыл мұра», группа артистов Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, студенты актерского факультета (театральный этюд), молодые музыканты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, группа «Облачко» с музыкальным инструментом «Ханга», Казахстанский центр индийского классического танца и йоги и другие.

Разные мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» прошли также в музее Алматы, музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, музее имени Динмухамеда Кунаева, мемориальном музее Нургисы Тлендиева, литературно-мемориальном музее Сабита Муканова, литературно-мемориальном музее Габита Мусрепова, мультимедийном центре традиционной музыки, доме-музее Ахмета Байтурсынулы.

Каждый музей предложил посетителям свою культурно-познавательную программу с участием гидов-экскурсоводов, потомков легендарных личностей и деятелей культуры.

Акция «Ночь в музее» проводилась до 00 часов. В эту ночь вход в музеи Алматы был бесплатным абсолютно для всех. Стоит отметить, что в центральный Государственный музей Алматы для всех желающих вход бесплатный целых три дня с 17 по 19 мая.

В этом году центральный Государственный музей РК 18-й раз провел традиционную акцию «Ночь в музее». Акция этого года посвящена теме «Музеи для образования и исследований». Она подчеркивает неоценимый вклад и роль музея в образовании, обучении подрастающего поколения через познание своей истории и традиций, продвижение национальной культуры.

Посетители центрального Государственного музея в этот день могли познакомиться с новыми выставками ценных коллекций из собрания Центрального музея — «Великие имена великой степи». Она продемонстрирует наследие выдающихся личностей Казахстана, внесших значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, образования и казахстанской науки — Ч. Валиханова, Ы. Алтынсарина, Абая, А.Байтурсынова, М. Тынышпаева, К. Сатпаева, А.Маргулана, Х.Аргынбаева, К.Акишева, У.Жанибекова, Б. Кожамкуловой.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павскмй/ Kazinform

В этот день также состоялось открытие юбилейной выставки «Мастера кисти» произведений искусства народных художников Казахстана, стоявших у истоков зарождения и развития национального изобразительного искусства — к 120-летию со дня рождения А.Кастеева, 100-летию У.Ажиева, 100-летию Н.Нурмухаммедова, 100-летию К.Ходжикова, 95-летию Г.Исмаиловой.

Центральный музей РК в рамках мероприятия «Ночь в музее» объявила акцию «В дар — музею, наследие — потомкам» и пригласила передать музею предметы музейного значения и семейные реликвии для пополнения фондовых коллекции музея. За последние годы коллекции музея уже пополнились предметами из личной коллекции: писателя М.Каратаева, Народного артиста РК К.Кенжетаева, академика Совет-Хана, Габбасова, педагога театра Г. Рутковской.

В ночное время посетители смогли познакомиться с ярмаркой ремесленников «Музей — место встречи», дефиле-показом коллекций от ведущих дизайнеров и студентов колледжей. В концертной программе в течении вечера выступали народные артисты РК, государственные оркестры, музыкальные и творческие коллективы, ансамбли, а также национально-культурные центры — казахский, курдский, уйгурский, корейский этнокультурный центр Хор «Родина» и другие.

Фото: Алексанлр Павский/ Kazinform

«Ночь музеев» в Алматы в этом году посетили большое количество жителей и гостей города. Зрители с большим интересом слушали концерты, активно участвовали в мастер-классах и викторинах, а также ознакомились с ценными экспонатами музеев.





Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform