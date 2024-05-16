РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 15 Май 2024 | GMT +6

    Ночь музеев в Алматы: что ждет гостей

    Ночь музеев в Алматы: что ждет гостей
    Фото: акимат Алматы

    Выставка эксклюзивных артефактов, раритеты из фондов музеев, перфомансы исторических персонажей и театрализованные экскурсии, квесты и викторины, мастер-классы по гончарному мастерству и чеканке средневековых монет, по изготовлению музыкальных инструментов и ювелирных изделий – все это будет доступно 18 мая с 18:00 до 00:00 в музеях Алматы в рамках международной акции «Ночь музеев», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также известные музееведы и ученые проведут авторские экскурсии и интерактивные лекции для жителей и гостей мегаполиса.

    В эту ночь вход в музеи Алматы будет бесплатным абсолютно для всех. В рамках акции «Ночь музеев» посетители могут проявить свои таланты и продемонстрировать знания в области культуры и истории, погрузиться в уникальное и интерактивное путешествие через эпохи и искусства.

    Список музеев Алматы для посещения в рамках акции:

    • музей Алматы, улица Кабанбай батыра, 132.
    • музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, улица Зенкова, 24а.
    • музей Д. А. Кунаева, улица Тулебаева, 117.
    • мемориальный музей Н. Тлендиева, улица Кунаева, 96.
    • литературно-мемориальный музей С. Муканова, улица Тулебаева, 125.
    • литературно-мемориальный музей Г.Мусрепова, улица Тулебаева, 130.
    • мультимедийный центр традиционной музыки, микрорайон Нуркент 1, 5/11.
    • Дом-музей А. Байтурсынулы, улица Байтурсынулы, 60.

    — Каждый музей предложит посетителям свою культурно-познавательную программу с участием гидов-экскурсоводов, потомков легендарных личностей и деятелей культуры, — сообщили в акимате города.

    Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев и направлена на популяризацию культурного наследия и продвижение искусства. Впервые она была проведена в 1997 году в Берлине. Казахстан присоединился к данной акции в 2006 году.

    Теги:
    Культура Музеи Акимат Алматы Искусство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!