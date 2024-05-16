Ночь музеев в Алматы: что ждет гостей

Выставка эксклюзивных артефактов, раритеты из фондов музеев, перфомансы исторических персонажей и театрализованные экскурсии, квесты и викторины, мастер-классы по гончарному мастерству и чеканке средневековых монет, по изготовлению музыкальных инструментов и ювелирных изделий – все это будет доступно 18 мая с 18:00 до 00:00 в музеях Алматы в рамках международной акции «Ночь музеев», передает корреспондент агентства Kazinform.

Также известные музееведы и ученые проведут авторские экскурсии и интерактивные лекции для жителей и гостей мегаполиса.

В эту ночь вход в музеи Алматы будет бесплатным абсолютно для всех. В рамках акции «Ночь музеев» посетители могут проявить свои таланты и продемонстрировать знания в области культуры и истории, погрузиться в уникальное и интерактивное путешествие через эпохи и искусства.

Список музеев Алматы для посещения в рамках акции:

музей Алматы, улица Кабанбай батыра, 132.

музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, улица Зенкова, 24а.

музей Д. А. Кунаева, улица Тулебаева, 117.

мемориальный музей Н. Тлендиева, улица Кунаева, 96.

литературно-мемориальный музей С. Муканова, улица Тулебаева, 125.

литературно-мемориальный музей Г.Мусрепова, улица Тулебаева, 130.

мультимедийный центр традиционной музыки, микрорайон Нуркент 1, 5/11.

Дом-музей А. Байтурсынулы, улица Байтурсынулы, 60.

— Каждый музей предложит посетителям свою культурно-познавательную программу с участием гидов-экскурсоводов, потомков легендарных личностей и деятелей культуры, — сообщили в акимате города.

Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев и направлена на популяризацию культурного наследия и продвижение искусства. Впервые она была проведена в 1997 году в Берлине. Казахстан присоединился к данной акции в 2006 году.