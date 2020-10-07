Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Победителями Нобелевской премии по химии в этом году стали Эммануэль Шарпантье, профессор отделения науки о патогенах им. Макса Планка в Германии, и Дженнифер А. Дудна из Калифорнийского университета, разработавшие инструмент для изменения генома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Сегодня Шведская королевская академия наук объявила о награждении двух ученых Нобелевской премией по химии за разработку инструмента для изменения структуры ДНК. Это один из самых острых инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9.

«Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака, а также может воплотить мечту об излечении наследственных болезней», - говорится в заявлении академии.

До работы Шарпантье и Дудна изменение генов в клетках было трудоемким, тяжелым, а иногда и невозможным процессом.

«Используя генетические ножницы CRISPR / Cas9, теперь можно изменить код жизни за несколько недель. Этот генетический инструмент обладает огромной силой, затрагивающей всех нас. Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур и к революционным новым медицинским методам лечения», - говорит председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

Напомним, Нобелевской премии по медицине удостоены Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие гепатита C. Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр английскому физику Роджеру Пенроуз, немецкому астрофизику Райнхарду Генцель и американскому астроному Андреа Гез.