Нобелевская лауреатка Мачадо тайно бежала из Венесуэлы на лодке

В 2025 году Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира оппозиционерке Марии Корина Мачадо за ее усилия по защите демократических прав, что вызвало резкую реакцию в Каракасе. Несмотря на запрет властей покидать страну, Мачадо тайно выехала из Венесуэлы, используя рыбацкую лодку и частный самолет через Кюрасао. Для этого ей пришлось надеть парик и замаскироваться.

Операцией руководил Брайан Стерн, бывший боец элитного спецназа США. В интервью CBS News он рассказал, что Мачадо была вынуждена покинуть территориальные воды Венесуэлы на небольшой лодке.

Для Grey Bull Rescue Foundation эта операция стала одной из самых сложных.

— Она первая нобелевская лауреатка, которую мы когда-либо спасали. Мы никогда не эвакуировали человека с таким статусом, — подчеркнул Стерн.

По его словам, сильные волны одновременно усложняли движение и снижали вероятность обнаружения судна радаром. Через несколько часов в море Стерн встретил Мачадо на большем судне, после чего они около 13-14 часов шли до секретной точки эвакуации. Оттуда Мачадо вылетела в Осло.

Мачадо выступает за приватизацию государственных предприятий, сокращение бюрократии и жесткий контроль над коррупцией, а также призывает к прозрачности выборов.

Напомним, церемония вручения Нобелевских премий 2025 года в области физики, медицины, химии, экономики и литературы прошла 11 декабря в Стокгольме.