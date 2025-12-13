РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Нобелевская лауреатка Мачадо тайно бежала из Венесуэлы на лодке

    Нобелевская лауреатка Мария Корина Мачадо добралась до Осло после рискованного побега по морю, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Нобелевская лауреатка Мачадо бежала из Венесуэлы в парике через море
    Фото: instagram.com/MariaCorinaMachado

    В 2025 году Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира оппозиционерке Марии Корина Мачадо за ее усилия по защите демократических прав, что вызвало резкую реакцию в Каракасе. Несмотря на запрет властей покидать страну, Мачадо тайно выехала из Венесуэлы, используя рыбацкую лодку и частный самолет через Кюрасао. Для этого ей пришлось надеть парик и замаскироваться.

    Операцией руководил Брайан Стерн, бывший боец элитного спецназа США. В интервью CBS News он рассказал, что Мачадо была вынуждена покинуть территориальные воды Венесуэлы на небольшой лодке.

    Для Grey Bull Rescue Foundation эта операция стала одной из самых сложных.

    — Она первая нобелевская лауреатка, которую мы когда-либо спасали. Мы никогда не эвакуировали человека с таким статусом, — подчеркнул Стерн.

    По его словам, сильные волны одновременно усложняли движение и снижали вероятность обнаружения судна радаром. Через несколько часов в море Стерн встретил Мачадо на большем судне, после чего они около 13-14 часов шли до секретной точки эвакуации. Оттуда Мачадо вылетела в Осло.

    Мачадо выступает за приватизацию государственных предприятий, сокращение бюрократии и жесткий контроль над коррупцией, а также призывает к прозрачности выборов.

    Напомним, церемония вручения Нобелевских премий 2025 года в области физики, медицины, химии, экономики и литературы прошла 11 декабря в Стокгольме.

    Теги:
    Венесуэла Нобелевский лауреат
    Анастасия Палагутина
    Автор
