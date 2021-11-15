Низкую степень увлажнения почвы отмечают метеорологи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» провели маршрутное обследование полей на определение запасов продуктивной влаги в почве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным североказахстанских метеорологов, средний фактический запас продуктивной влаги в метровом слое почвы составил 17-120 мм при норме 63-126 мм, или 27-95% от нормы.

Большая часть территории области находится в критериях низкой и очень низкой степени увлажнения.

Хорошая степень увлажнения – 120-150 мм – в Жамбылском и Уалихановском районах.

Средняя степень – 90-120 мм – в районе Шал акына.

Низкая степень увлажнения - 60-90 мм – в районе М. Жумабаева, Тимирязевском, Тайыншинском, и Мамлютском районах. Наименьший влагозапас – 60 мм - зафиксирован в Аккайынском, районе им. Г.Мусрепова, Кызылжарском, Акжарском и Айыртауском районах. В Есильском районе – самый низкий показатель по области: влагозапасы 17 мм. При этом норма - 77 мм.

«Произведены измерения увлажнения почвы на агрофонах – стерня, зябь, пар. В этом году наибольший фактический запас продуктивной влаги в почве отмечен на полях с агрофоном «пар» – 120 мм при норме 78 мм. Влагозапасы на полях с агрофоном «стерня» меньше нормы: 68 мм при норме 78 мм. На наблюдаемых полях с агрофоном «зябь» тоже отмечены показания ниже нормы на 18%», - сообщили метеорологи.

Обследование на определение запасов продуктивной влаги в почве проводилось на площади в 19 732 га, из них стерни 11 530 га, зяби – 6 052 га, паровых полей – 2 116 га.