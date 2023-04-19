Низкую эффективность водохозяйственной отрасли отметил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил проблемы водохозяйственной отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстану требуется в 3 раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в 6 раз больше, чем засушливой Австралии. Анализ работы предприятий, ответственных за централизованное управление водохозяйственными объектами, показал их низкую эффективность. Займы от международных финансовых организаций на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем, должным образом не осваиваются», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Кроме того, по словам Президента, остро стоит кадровый вопрос. Правительство определило базовый вуз для подготовки специалистов водной отрасли.

«Теперь необходимо перезагрузить саму систему управления. «Казводхоз» следует переформатировать в финансово стабильную организацию. Она возьмет на себя лидирующую роль в трансформации водной отрасли», - добавил Глава государства.