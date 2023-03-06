Низкоуглеводная кето-диета повышает риск сердечных заболеваний в два раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, или «кетоподобная» диета, может стать причиной высокого уровня «плохого» холестерина, а также удвоить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как закупорка артерий, сердечные приступы и инсульты. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном на CNN.

Исследование, которое не было рецензировано, было представлено в воскресенье на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов совместно с Всемирным кардиологическим конгрессом.

По словам автора, доктора Юлии Иатан (Iulia Iatan) из госпиталя Святого Павла и Центра инновационного лечения заболеваний сердца и легких Университета Британской Колумбии, расположенном в Ванкувере (Канада) «исследование показало, что регулярное соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, о которой сообщают сами пациенты, было связано с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — или «плохого» холестерина — и более высоким риском сердечных заболеваний.

По определению ученых, диета LCHF(low-carbon, high-fat – мало углеводов, много жиров) – это диета, при которой 45% от общего количества ежедневных калорий поступают из жиров, и 25% из углеводов.

«Обоснование нашего исследования исходило из того факта, что мы наблюдали в нашей клинике пациентов, соблюдающих эту диету, но страдающих тяжелой гиперхолестеринемией», — сказала Иатан во время презентации на сессии.

Гиперхолестеринемия, или высокий уровень холестерина, увеличивает риск сердечного приступа или других неблагоприятных сердечно-сосудистых болезней.

«Это заставило нас задуматься о взаимосвязи между диетой LCHF, уровнем липидов и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее, очень мало данных об этой взаимосвязи», — сказала она.

Используя данные из базы UK Biobank, отслеживающей здоровье людей в течение как минимум 10 лет, ученые сравнили рационы питания 305 человек, соблюдающих диету LCHF, с рационом питания 1200 человек, придерживающихся стандартной диеты.

Было обнаружено, что у людей на диете LCHF были более высокие уровни липопротеинов низкой плотности, также известных как ЛПНП, холестерин и аполипопротеин B.

Аполипопротеин B — это белок, который капсулирует белки холестерина ЛПНП. Именно аполипопротеин B служит хорошим индикатором сердечных заболеваний.

Исследование также показало, что у фанатов диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, потребление насыщенных жиров животного происхождения было вдвое выше (33%) по сравнению с теми, кто был в контрольной группе (16%).

«В среднем, после 11 лет и 8 месяцев наблюдения и после поправок по другим факторам риска заболеваний сердца, таким как диабет, высокое кровяное давление, ожирение и курение, выяснилось, что у людей, соблюдающих диету с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как закупорка артерий, сердечный приступ, инсульт и заболевание периферических артерий был выше более чем в два раза», - говорится в сообщении.

Ученые заявили в пресс-релизе, что их исследование «может показать только связь между диетой и повышенным риском серьезных сердечных заболеваний, а не причинно-следственную связь». Это было обсервационное исследование, но их результаты заслуживают дальнейшего изучения, «особенно когда примерно каждый пятый американец сообщает, что придерживается низкоуглеводной, кето-подобной или полной кето-диеты».

73% участников исследования – женщины. По словам доктора Иатан, «это также подтверждает мнение о том, что женщины больше заинтересованы в изменении своего образа жизни».

На вопрос о том, есть ли какие-либо группы, которые не пострадали от диеты LCHF, Иатан ответила, что необходимо помнить, что каждый пациент реагирует по-разному.

«Мы обнаружили, что в среднем пациенты склонны к повышению уровня холестерина ЛПНП», — сказала она.

Большинство экспертов в сфере здравоохранения говорят, что модная в наши дни кето-диета, запрещающая углеводы, чтобы заставить Ваше тело сжигать жир, исключает такую здоровую пищу, как фрукты, бобовые, а также цельнозерновые продукты. На кето-диете вы ограничиваете потребление углеводов от 20 до 50 г в день — чем меньше, тем лучше. Для сравнения: в банане или яблоке среднего размера содержится около 27 г углеводов, что составляет дневную норму.

«Те группы продуктов, которые необходимо исключить для достижения состояния кетоза, являются основными источниками клетчатки в рационе, а также многих важных питательных веществ, фитохимических веществ и антиоксидантов», - утверждает профессор Гарднер.

Кето (сокр. от слова «кетоз») – это метаболическое состояние, которое возникает, когда печень начинает использовать накопленный жир для производства кетонов с целью получения энергии.

Кето-диета известна с 20-х годов прошлого века и применялась изначально для контроля судорог у детей с эпилепсией, которые не реагировали на другие методы лечения.

Низкоуглеводные диеты, такие как кето, в значительной степени полагаются на жиры, чтобы насытить человека. Не менее 70% кето-диеты будет состоять из жира, некоторые говорят, что даже больше 90%.

Несмотря на то, что человек может получить весь этот жир из здоровых ненасыщенных жиров, таких как авокадо, тофу, орехи, семена и оливковое масло, диета позволяет употреблять насыщенные жиры, такие как сало, сливочное масло и кокосовое масло, а также цельное молоко, сыр и майонез. Употребление большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает выработку в организме холестерина ЛПНП, который может накапливаться внутри артерий и ограничивать приток крови к сердцу и мозгу.