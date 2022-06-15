15 Июня 2022 10:26

Низкооплачиваемым бюджетникам предусмотрят надбавки к зарплатам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкооплачиваемым бюджетным работникам дополнительно будут выплачиваться надбавки от 30 % до 100 % в столице. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Есет Байкен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлен порядок предоставления стимулирующих надбавок к заработной плате работникам организаций, финансируемых из местного бюджета. Надбавка охватывает несколько отраслей и организаций. Из них девять организаций по социальной защите, две организации по здравоохранению, одна организация по молодежной политике, две организации по развитию языков и архивному делу, две организации по обороне, одна организация по внутренней политике, одна организация по жилищному делу, 16 организаций по спорту и 12 организаций по культуре», - сказал Есет Байкен на заседании городского маслихата.

По словам заместителя акима, к заработной плате работников этих организаций будет предоставляться надбавка от 30 % до 100 %.

«Вопрос надбавок решается с консультации со всеми центральными и местными компетентными органами, это поручение Главы государства. Таким образом, надбавка будет выплачена более 4 тыс. низкооплачиваемых работников. На эти нужды из бюджета предусмотрено 1 млрд 256 млн тенге», - уточнил Есет Байкен.