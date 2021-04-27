Низкий рейтинг приложения Ashyq обяснил директор палаты предпринимателей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему у приложения Ashyq низкий рейтинг, ответил директор палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается рейтинга приложения, то вопрос неоднократно был задан. Действительно, есть такой момент. Когда разработчики приложения начали его изучать, то возник необъяснимый поток комментариев и оценок от иностранных пользователей, которые не могут пользоваться Ashyq. То есть, фактически они не имеют доступ к этому приложению, об этом нам было написано разработчиками в AppStore и PlayMarket, и негативные, необоснованные комментарии удаляются, так как эти пользователи не имеют возможности использовать это приложение. Мы считаем, что это возможно какой-то необъяснимый поток.

Вместе с тем, есть комментарии негативного характера, но мы замечаем, что очень большой негатив был при первом объявлении этого приложения, когда люди еще не поняли до конца его суть и посчитали, что разделение по цветам как-то ограничивает их права. Но мы понимаем, что права граждан ограничиваются там, где начинается права других граждан. Кодекс о здоровье нации предусматривает ситуации, когда санитарные врачи могут вводить карантин и ограничительные меры. В данном случае это как раз относится к этой ситуации. Наша конституция предусматривает такие положения. То есть, какие-либо права граждан не ограничиваются, так как это все в рамках закона», - ответил спикер.

Ранее он рассказал, что по состоянию на 27 апреля приложением пользуется 402 256 человек. За неделю (в период с 19 по 26 апреля) по городу Алматы было выявлено 40 посетителей с «желтым» и 116 посетителей с «красным» статусами».