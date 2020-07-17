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Низкий поклон врачам: более 500 наборов раздали медработникам в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Июля 2020, 12:45
Низкий поклон врачам: более 500 наборов раздали медработникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Активисты МК «Jas Otan» продолжают радовать медицинских работников Алматы в рамках акции «Низкий поклон врачам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция стартовала 15 июля с целью оказание моральной поддержки медицинским работникам, которые с первых дней карантина на передовой ведут борьбу с коронавирусом.

За эти три дня медработникам были розданы 550 наборов здоровья. В целом в рамках благотворительной акции подготовлено более 800 наборов, которые состоят из десятка наименовании полезных продуктов для повышения и укрепления иммунитета: это лимоны, мед, шоколад, пряники, хурма, жент и т.д.

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В первый день акции наборы вручены 250 врачам из Центральной городской клинической больницы, городской клинической инфекционной больницы, Детской городской клинической инфекционной больницы.

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Во второй день акции продукты получили врачи из городской клинической больницы №7 в Калкамане, ГКБ №4 и городской больницы скорой неотложной помощи.

Сегодня наборы были доставлены врачам из Центра психического здоровья, ЦПЗ Наркологическая служба и Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК.

Акция проводится при поддержке Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса в Алматы, в ней задействованы специально обученные волонтеры. Каждый из них обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В ходе акции были соблюдены все меры предосторожности

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Алматы   Нур Отан   Здравоохранение   Молодежь  
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