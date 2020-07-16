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Низкий поклон: как молодежь благодарит врачей в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Июля 2020, 14:22
Низкий поклон: как молодежь благодарит врачей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается акция «Низкий поклон врачам», инициированная МК «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суть и цель акции оказать моральную и психологическую поддержку медицинским работникам. На протяжении 4 месяцев врачи на передовой ведут борьбу с коронавирусом. Далеки от своих семей. Вкладывают все свое здоровье и знания для спасения жизни казахстанцев. Силы у них на исходе, и мы хотели подбодрить их, выразить благодарность от имени молодежи и волонтеров», - говорит председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла «Jas Otan» Мади Ахметов.

В рамках благотворительной акции активистами было подготовлено более 800 наборов здоровья. Набор состоит из продуктов для повышения и укрепления иммунитета: мед, лимон, финики, жент, шоколад и т.д.

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В первый день акции наборы вручены 250 врачам. Жасотановцы посетили Центральную городскую клиническую больницу, Городскую клиническую инфекционную больницу, Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.

Сегодня они раздадут продукты врачам из городской клинической больницы №7 в Калкамане, ГКБ №4 и городской больницы скорой неотложной помощи.

«Врачи поблагодарили нас, приняли. Эта была хорошая моральная поддержка. Акция будет продолжаться неделю. Ее уже подхватили другие регионы. У нас в городе задействовано более пять тысяч медработников, поэтому мы призываем предпринимателей и всех желающих, кто готов оказать помощь, присоединиться», - добавил он.

Акция проводится при поддержке Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса Алматы, в ней задействованы специально обученные волонтеры. Каждый из них обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В ходе акции соблюдаются все меры предосторожности.


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Алматы   Нур Отан   Здравоохранение   Молодежь  
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