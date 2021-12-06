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Низкие запасы влаги в почве наблюдаются на большей части территории Казахстана

6 Декабря 2021 09:42
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Низкие запасы влаги в почве наблюдаются на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» сообщает о сформировавшихся осенью 2021 года запасах влаги в почве, передает МИА «Казинформ».

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«В течение вегетационного периода (промежуток времени, за который растущая культура проходит полный цикл своего развития) по всей территории Казахстана сложились преимущественно жаркие погодные условия, которые способствовали испарению влаги из метрового слоя почвы. До наступления морозов, на большей части республики, осадков также было мало, что привело к слабому увлажнению почвы», - говориится в сообщении «Казгидромета».

По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы.

Низкие запасы влаги наблюдаются в пахотном слое почвы (0-20 см) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Недостаточный уровень запасов влаги в метровом слое почвы (то есть ниже 50% от наименьшей полевой влагоемкости) в основном сформировался на западе, севере, востоке республики и преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях, за исключением некоторых районов, где отмечались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы.

Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской и Алматинской области, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы.

За октябрь-ноябрь на западе страны выпало 12-51 мм осадков, на севере 15-49 мм, в центре 13-56 мм, на востоке 66-193 мм, на юге 14-78 мм и на юго-востоке 0-91 мм, что способствовало пополнению запасов влаги в почве.



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