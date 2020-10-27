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Низкая доходность в сельском хозяйстве ведет к оттоку населения в города - Али Бектаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Октября 2020, 12:23
Низкая доходность в сельском хозяйстве ведет к оттоку населения в города - Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления народно-демократической партии «Ауыл» озвучил ряд проблем в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глобальная пандемия коронавируса показала особую значимость сельского хозяйства. Для повышения устойчивого развития национальных экономик государств наряду с обеспечением государственной безопасности речь идет и о повышении доходов населения, и о борьбе с безработицей. В этих условиях перед нашим аграрным сектором возникает реальная возможность стать настоящим драйвером всей экономики страны. Вместе с тем, в развитии отрасли есть множество проблем, которые требует своего решения. В первую очередь, это - повышение эффективности производства, увеличение производительности труда», - сказал Али Бектаев в ходе круглого стола «Концепция новой программы развития АПК» в Нур-Султане.

Также по словам главы партии, низкая доходность в сельском хозяйстве ведет к оттоку сельского населения в города, усиливая давление на городскую инфраструктуру.

«Решение актуальных проблем сельскохозяйственных производителей и жителей села требует новых системных подходов, направленных на совершенствование системы государственной и негосударственной поддержки аграриев и других участников агропромышленного комплекса. Для этого нужно объединить усилия государственных представительных и исполнительных органов от уровня республики до села, общественных объединений, агропредпринимателей, политических партий в разработке программных документов законодательных и других нормативно-правовых актов, регулирующих развитие АПК и сельских территорий», - отметил А. Бектаев.

Ранее сообщалось, что партия «Ауыл» и Альянс ассоциаций АПК Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отметил председатель партии, «Ауыл» приветствует решение крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов создать координирующий орган. Цель проходящего в столице круглого стола - выработка согласованной позиции по основным проблемным вопросам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Казахстана.


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