Нижняя палата британского Парламента одобрила соглашение о выходе из ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрила законопроект о выходе страны из ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это решение поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали против. Законопроект утверждает ранее согласованное с ЕС соглашение об условиях выхода Великобритании из блока.

Теперь этот законопроект должен получить одобрение в Палате лордов, а затем парламенты стран-участниц ЕС должны ратифицировать данное соглашение.

Все эти процедуры должны быть осуществлены до 31 января следующего года - дата, до которой Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из ЕС.

После 31 января между Великобританией и Европейским союзом начнутся переговоры о будущих отношениях. Лондон также получит право на заключение торговых соглашений с третьими странами.

Как сообщалось ранее, Соглашение о сотрудничестве после выхода из ЕС обсуждают Казахстан и Великобритания.