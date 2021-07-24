Никто в полицию не обращался: по видео с нанесением травм на лицо невестки проведена проверка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По факту распространяемой в социальных сетях видеозаписи нанесения родственницей травм на лицо невестки Отырарским районным отделом полиции проведена полноценная проверка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В результате установлено, что указанный инцидент произошел в Отырарском районе в мае 2021 года. В то же время ни потерпевшая, ни ее родственники не сообщали о случившемся и в Отырарский РОП с заявлением не обращались. За медицинской помощью также не обращались.

Сотрудники Отырарского РОП организовали для пострадавшей и родственников беседы со специалистами-психологами и оказали соответствующую помощь. Также невестка и ее сестра написали о том, что они помирились и ни к кому претензий не имеют.

Тем не менее, полицейские Отырарского РОП вынесли защитное предписание в отношении молодой женщины.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Назначена экспертиза.



