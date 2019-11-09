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Никто не собирается закрашивать муралы - Эрнар Курмашев о «Джокере»

9 Ноября 2019 21:08
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Никто не собирается закрашивать муралы - Эрнар Курмашев о «Джокере»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления культуры Алматы Эрнар Курмашев записал видеообращение относительно нашумевшего мурала «Джокер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы час назад встретились с ребятами, которые нарисовали мурал «Джокер». Полностью пришли к взаимопониманию. На самом деле то, что произошло вчера, это недопонимание. Никто не собирается закрашивать никакие муралы. Наоборот есть большие планы, идеи развивать этот замечательный вид современного искусства», - пояснил Эрнар Курмашев.

Он также отметил, что сейчас большие планы по развитию современного искусства.

Добавим, что на заседании общественного совета Эрнар Курмашев заявил, что управление культуры создаст художественный совет, который будет согласовывать каждый МАФ (малые архитектурные формы) который будет строиться в городе.

«Каждый мурал, который рисуется, сейчас Джокера нарисовали, «Не бей, люби», и так далее, все это будем убирать и максимально централизировать согласование», - говорил тогда Курмашев.

Его высказывание вызывало большой резонанс среди пользователей соцсетей. Авторы мурала выступили против его инициативы, позже их поддержали алматинцы и попросили не убирать «Джокера».

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Ключевые слова: Алматы, Культура, Видео,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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