Никто не сидел без дела: мастера спорта по рукопашному бою наградили за помощь во время паводков 

В борьбе с наводнениями активное участие принимали также молодые люди. В период чрезвычайной ситуации мастер спорта Республики Казахстан по рукопашному бою Асыланбек Акылбеков участвовал в возведении противопаводковых дамб и привлекал молодежь к этой работе, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Асыланбек родом из села Махамбет Атырауской области. Активист принимает активное участие в различных спортивных и культурных мероприятиях. Во время наводнений он организовал совместную работу с молодыми людьми по строительству и укреплению дамб, координировал действия спецтехники на местности и участвовал в круглосуточных дежурствах по контролю за уровнем воды в реке. Мобилизовав местную молодежь, он пришел на помощь, когда произошел прорыв дамбы в селе Жалгансай Махамбетского района.

- С 3 апреля, с началом наводнений, мы с ребятами приступили к работе. Потом отправились в соседний Махамбетский район. Там мы работали до 5 утра около двух недель, борясь с водой. Пришлось организовать круглосуточные дежурства. Во время одного из них произошел прорыв дамбы в селе Жалгансай, и мы тут же отправились туда. Ни один из нас не сидел без дела, все ребята объединили усилия, приехали со всех поселков, были на связи. Именно благодаря этому нам удалось пережить это бедствие. Спасибо за то, что наш труд был так высоко оценен Главой государства, - рассказал Асыланбек.

Заслуги парня также отметили в акимате Атырауской области, вручив благодарственные письма от имени акима области.

Напомним, ранее в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях.



