Никто не останется без поддержки государства - Роман Скляр о помощи пострадавшим в авиакатастрофе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал крушение самолета близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, я хочу выразить соболезнования от имени Правительства РК семьям погибших. Хочу сказать, что никто не останется без поддержки государства. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Правительственная комиссия уже приступила к работе на месте происшествия», - заявил Роман Скляр.

Вице-премьер рассказал о подробностях происшедшего.

«Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушного судна с интервалом 300-400 метров. То есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончанию взлетно-посадочной полосы, шасси к этому времени были уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь и столкнулось с забором. В доме никого не было. Воздушное судно на 2 части было разбито. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части. Началась спасательная операция. В спасательной операции задействовано порядка 1000 человек, 72 единицы техники, 33 бригады скорой помощи. Всего, по уточненным данным, на борту самолета находились 93 пассажира, 5 членов экипажа. Из них двое граждан Украины, 1 - Кыргызстана, 1 гражданин Китайской Народной Республики. Всего в результате происшествия погибло 12 человек», - сказал на брифинге в аэропорту Алматы заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Он отметил, что в медучреждениях города Алматы и Алматинской области находятся 49 пострадавших. Из них 18 человек в тяжелом состоянии. Остальным оказывается медицинская и психологическая помощь.

«На этот момент на телефон горячий линии 603 звонка. Спасательные работы продолжаются. Идет следствие. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования. Хочу сообщить: погиб командир борта Марат Ганиевич. Очень опытный пилот. Второй пилот получил серьезную травму», - сообщил Роман Скляр.

Он отметил, что год выпуска воздушного судна - 1996. Свидетельство, сертификат летной годности были продлены в мае текущего года.

«Данное воздушное судно было зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в компании Bek Air 10 воздушных судов, из них 9 воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Комитетом гражданской авиации деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения всех обстоятельств», - отметил зампремьера.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек. По последующим данным, число погибших увеличилось до 12.

Для расследования происшедшего создана специальная правительственная комиссия.