Никто казахстанцев не догонит, как будем выбирать Президента, Казахстан готов сотрудничать со всеми - обзор недели в РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -­ В числе важнейших событий в стране на минувшей неделе можно отметить участие Главы государства в работе Генеральной Ассамблеи ООН, объявление даты президентских выборов, возвращение Национального Дня Республики, историческую победу казахстанской сборной по футболу. События недели в Казахстане - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Выступление Президента РК на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

минувшей неделе Президент РК Касым-Жомарт Токаев побывал в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках рабочего визита состоялась встреча Главы государства с руководителями глобальных финансовых институтов, которым было разъяснено значение происходящих в Казахстане масштабных политических и экономических реформ и новые возможности для международных партнеров. Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупных американских компаний, представляющих финансы, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, информационные технологии, образование и другие сферы.

20 сентября лидер Казахстана выступил на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Президент РК подчеркнул, что Казахстан готов сотрудничать со всеми странами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли. Казахстан будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане с офисом в Алматы. Глава государства отметил, что данное убеждение основано на значительных природных и сельскохозяйственных ресурсах, человеческом капитале и транзитном потенциале этого региона.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, где призвал активизировать усилия по противодействию голоду, выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях Казахстана, остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем.

Внеочередные выборы Президента РК

На прошедшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана по случаю объявления даты президентских выборов, отметив, что в стране будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.

21 сентября Глава государства подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК, выборы пройдут 20 ноября. Начался прием заявок от кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК, которое продлится до 11 октября, принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тыс. подписей. В избирательном бюллетене будет графа «Против всех». 29 дней, с 23 сентября по 21 октября, будет осуществляться установление соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах в РК», а также сбор и проверка подписей. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.

День Республики - национальный праздник

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты предложили внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

Освоение космоса

Космический корабль «Циолковский» стартовал с космодрома Байконур 21 сентября, запущена ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», получившим имя основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского. К МКС отправился экипаж в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио. На корабле есть эмблема с портретом ученого, а также эмблема в честь 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Казахстанцы делились в социальных сетях красивыми фотографиями и видео удивительного светового и оптического явления в небе, появившегося во время отделения ступеней ракеты-носителя «Союз». Экипаж корабля «Союз МС-22» прибыл на МКС спустя три часа запуска с космодрома. Своих коллег на МКС встречали космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. За 188 суток экипажу МКС-68 предстоит выполнить пять выходов в открытый космос по российской программе, принять два грузовых корабля «Прогресс», провести цикл научно-прикладных исследований.

Наука, космос и музыка на минувшей неделе стали темами репортажа из Национальной академии наук. Более ста представителей науки и космоса из Казахстана, Кыргызстана, Италии, Китая и России приняли участие в научном форуме, приуроченном к 75-летию академика НАН РК, Национальной инженерной академии (НИА) РК Мейрбека Молдабекова.

Казахстанско-российская граница

С пятницы на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством, сообщили в КНБ РК. Произошло увеличение миграционного потока в два раза. К примеру, свыше 1 тыс. граждан РФ за сутки прибыло в Костанайскую область.

В свою очередь, МИД РК заявило, что ведется тщательный мониторинг текущей ситуации.

«Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны. Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего», - говорится в сообщении МИДа.

Праздник в Алматы

Алматинцы массово отмечают День города по традиции в третье воскресенье сентября. В разных частях мегаполиса в этот день проходят мероприятия – концерты, выставки, представления. Главным событием праздника является ежегодный фестиваль «Алма Fest». В субботу с полным аншлагом прошел первый концерт Димаша в Алматы, собравший тысячи фанатов из 68 стран мира на Центральном стадионе.

Коронавирус, вакцинация и страхование профдеятельности медработников

Казахстанцы продолжают следить за новостями по заболеваемости населения коронавирусом и сезонным гриппом. За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев COVID-19. Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса. Также бесплатную вакцину «Гриппол плюс» против гриппа получат 60 тыс. жителей СКО.

Тем временем постоянный комитет по вакцинации в ФРГ дал «зеленый свет» бустеризации мРНК-вакцинами, адаптированными к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. Четвертая прививка рекомендована после 60 лет.

Среди новостей о здравоохранении интерес вызвала уникальная инновационная операция в рамках ОСМС, которую провели столичные медики ребенку из Атырау, родившемуся с дефектом слуха. После операции 5-летний мальчик сможет снять временный слуховой аппарат. Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году.

В Жамбылской области в рамках реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» открылся очередной центр городской поликлиники «Almaz Medical Group». Филиал обслуживает около 18 тыс. жителей, в том числе 7 тыс. детей.

В понедельник министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала забастовку фельдшеров в Мангистауской области, отметив, что для немедицинских работников с этого года начнется повышение зарплаты на 20%. А до 2025 года зарплата ежегодно будет повышаться на 20%. На минувшей неделе презентован законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». В ходе презентации законопроекта стало известно, что в Казахстане намерены ввести обязательное страхование профдеятельности медработников.

Экологические проблемы продолжают волновать казахстанцев

Тростники на побережье Каспийского моря горели в Атырауской области. В нескольких десятках километров от Атырау загорелись в тростниковых зарослях камыша, предварительно на площади 16 га. 17 сентября пожар на побережье Каспия был полностью потушен.

В Мангистауской области департамент экологии озвучил результаты внеплановой проверки ТОО «VOID» по жалобам жителей Каракиянского района. Экологи подтвердили повреждение территории розливом нефтяных отходов. Предприятие нарушило требования Экологического Кодекса РК и привлечено к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК. Размер штрафа в доход государства составляет 59 млн 728 тыс. тенге.

Тем временем, министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин не исключает человеческий фактор пожаров в начале сентября в Костанайской области. Прокуратура расследует уголовное дело по нескольким статьям - неосторожное обращение, умышленный поджог. Причины определит следствие. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении медалью «Ерлігі үшін» 20 граждан, задействованных при тушении и ликвидации последствий пожаров в Костанайской области.

Новости из вновь образованных регионов Казахстана

Госномера на вновь регистрируемый транспорт с номером региона «18» начали выдавать в Абайской области. Ранее поставленные на учет авто могут продолжать ездить со своими прежними номерами. В Улытауской области начали выдавать государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 20-го региона. Такие же номерные знаки с обозначением 19-го региона начали выдавать в Жетысуской области.

Борьба с преступностью

Промежуточные итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» подвели в Жамбылской области. За 115 дней проведения мероприятия зарегистрировано 233 факта наркоправонарушений, изъято более тонны наркотиков, уничтожено почти 125 тонн наркорастений.

В Караганде произошла перестрелка, во время задержания ранен сотрудник полиции. Неизвестные, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя, а после скрылись на автомашине, которая обнаружена за пределами города. Задержан 27-летний подозреваемый в ранении сотрудника полиции.

Никто казахстанцев уже не догонит

Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси в домашнем матче пятого тура со счетом 2:1 и вышла в группу B Лиги наций. Казахстан досрочно занял первое место в своей группе. Голы забили Габышев, Савицкий, Зайнутдинов. Официальный сайт УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана: «Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, сегодня — это факт. Последняя игра для команды Магомеда Адиева — чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит». Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью.

44-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик обыграл в полуфинале соревнований во французском Метце швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 284 место рейтинга планеты, со счетом 2:1.

Казахстанец Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия). Он стал лучшим в групповой гонке (169,8 километра).

Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала «золото», одержав победу на чемпионате Азии в Алматинской области. Наши спортсмены Елена Потапенко и Владислав Сухарев первенствовали в смешанной эстафете.

Геннадию Головкину официально назначила бой с обязательным соперником Всемирная боксерская ассоциация (WBA), выпустив постановление о назначении боя своему «суперчемпиону» мира в среднем весе GGG с владельцем «обычного» пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.

Чемпионат РК по легкой атлетике для людей с особыми потребностями стартовал в ВКО. На турнир в Усть-Каменогорск прибыли 110 легкоатлетов из Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей, а также из Астаны и Семея.

Наследие Великого Шелкового пути

И в заключение обзора – уникальные находки атырауских археологов, которые были обнаружены случайно, благодаря множеству осколков глиняной посуды на поверхности. Археологи раскопали древнее городище, стоявшее на Великом Шелковом пути, затем караван-сарай площадью 30 на 40 метров.