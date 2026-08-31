KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Николас Мадуро поделился фотографиями из нью-йоркской тюрьмы

    Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в социальных сетях, что он «твердо стоит на ногах», поделившись фотографиями из нью-йоркской тюрьмы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

    Николас Мадуро поделился фотографиями из нью-йоркской тюрьмы
    Фото: x.com/@NicolasMaduro

    Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны в Каракасе во время военной операции США в январе. Они содержатся в тюрьме в Бруклине, штат Нью-Йорк, по обвинению в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия, но они отрицают.

    — Я посылаю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем моим внукам и внучкам, мальчикам и девочкам, а также всем благородным людям, которые нас любят, — написал Николас Мадуро в Х.

    На двух фотографиях Мадуро в сером спортивном костюме показывает руками знак мира. Судя по всему, с момента ареста он похудел.

    — Я хочу, чтобы вы знали, что мы твердо стоим на своем, наши сердца полны вашей любви. Бесконечная благодарность за каждое слово, за каждый жест, за каждое благословение, — добавил свергнутый президент Венесуэлы.

    Хотя фотографии появились в воскресенье, данные с камеры указывают на то, что они были сделаны 25 июня.

    Суд над Мадуро и его женой в Нью-Йорке начнется 1 июня 2027 года. Оба не признали себя виновными. Им грозит пожизненное заключение, если присяжные согласятся с тем, что они участвовали в сговоре с целью отправки кокаина в США.

    Ранее сообщалось, что Трамп объявил о крупнейшей в истории нефтяной сделке с Венесуэлой.

    Венесуэла В мире Тюрьма США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор