Николас Мадуро поделился фотографиями из нью-йоркской тюрьмы

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в социальных сетях, что он «твердо стоит на ногах», поделившись фотографиями из нью-йоркской тюрьмы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны в Каракасе во время военной операции США в январе. Они содержатся в тюрьме в Бруклине, штат Нью-Йорк, по обвинению в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия, но они отрицают.

— Я посылаю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем моим внукам и внучкам, мальчикам и девочкам, а также всем благородным людям, которые нас любят, — написал Николас Мадуро в Х.

На двух фотографиях Мадуро в сером спортивном костюме показывает руками знак мира. Судя по всему, с момента ареста он похудел.

— Я хочу, чтобы вы знали, что мы твердо стоим на своем, наши сердца полны вашей любви. Бесконечная благодарность за каждое слово, за каждый жест, за каждое благословение, — добавил свергнутый президент Венесуэлы.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Хотя фотографии появились в воскресенье, данные с камеры указывают на то, что они были сделаны 25 июня.

Суд над Мадуро и его женой в Нью-Йорке начнется 1 июня 2027 года. Оба не признали себя виновными. Им грозит пожизненное заключение, если присяжные согласятся с тем, что они участвовали в сговоре с целью отправки кокаина в США.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о крупнейшей в истории нефтяной сделке с Венесуэлой.