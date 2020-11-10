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Никол Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от участников беспорядков

10 Ноября 2020 08:35
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Никол Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от участников беспорядков

ЕРЕВАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян пострадал от рук участников беспорядков, устроенных в ночь на вторник в центре Еревана. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ТАСС.

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«Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает», - сообщил глава правительства.

Как сообщалось, в Армении люди протестуют перед зданием Правительства



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#Происшествия   #Армения  
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