Никол Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от участников беспорядков

ЕРЕВАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян пострадал от рук участников беспорядков, устроенных в ночь на вторник в центре Еревана. Об этом заявил в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ТАСС.

«Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает», - сообщил глава правительства.

Как сообщалось, в Армении люди протестуют перед зданием Правительства



