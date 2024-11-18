Никол Пашинян попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку

— Уважаемые соотечественники, принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения не личные, а системные, о чем я говорил публично, — говорится в публикации Премьер-министра Армении.

По сообщениям местных СМИ, заявление об отставке подали министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, глава Высшего судебного совета Карен Андреасян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, глава Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform готовил материал о взаимоотношениях Астаны и Еревана и перспективах дальнейшего укрепления казахстанско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.