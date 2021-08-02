Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
2 Августа 2021, 15:09
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Президентский указ обусловлен конституционным требованием, согласно которому премьер-министром страны назначается кандидат, выдвинутый парламентским большинством. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

2 августа проходит первое заседание Национального собрания 8-го созыва, сформированного по итогам внеочередных парламентских выборов. Как отмечает Арменпресс , парламентская фракция «Гражданский договор», составляющая парламентское большинство, кандидатом в премьер-министры выдвинула своего лидера – Никола Пашиняна. Согласно действующей Конституции, Президент страны с началом срока полномочий новоизбранного Национального собрания назначает премьер-министром кандидата, выдвинутого на эту должность парламентским большинством.

«Принимая за основу часть 1 статьи 149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром», - говорится в тексте указа Президента Армении.

Напомним, в Армении 20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. Победу на выборах одержала партия «Гражданский договор». Согласно действующему законодательству, кабинет министров Армении формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра.

Назначения   Армения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге