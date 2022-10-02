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    07:30, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Никита Шаталов: «Пересборка единства» в стране - основная задача Президента

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Главными информационными поводами прошедшей недели в стране стали поездки Главы государства в регионы. Он посетил Туркестан, Шымкент, Абайскую область. Везде прошли встречи с местным гражданским обществом. Политический аналитик Никита Шаталов полагает, что Президент совершит ещё как минимум 5 таких поездок, во время которых расскажет о своём видении развития государства и отдельных областей (а по сути – макрорегионов) на ближайшие годы, передает МИА «Казинформ».

    Во время каждой встречи Токаев объясняет своё видение Справедливого Казахстана. Как отмечает аналитик на своем Telegram-канале, этот концепт постепенно обрастает конкретным содержанием и станет с высокой вероятностью основным в его президентской программе.

    «Сейчас основная задача главы государства в том, чтобы пересобрать единство в стране. Не под крылом лидера, но под лозунгом «мы разные, но равные» – у нас одна родина, одно гражданство, одни цели», - считает Никита Шаталов.

    По мнению аналитика, дискутировать можно вокруг того, как мы этих целей достигаем, но базово всеобщее процветание и гражданский мир нужны всем.

    «Собственно говоря, отсюда и исходит лозунг: «Отанымыз – бір, мемлекетіміз – бір, халқымыз – бір! Сондықтан әрқашан бірге болайық!». На фоне того, что происходило в России вчера, становится ещё более очевидно, что турбулентное время кончится не скоро. Чем сильнее будет эскалация в регионе, тем больше нам будет нужна консолидация различных сил вокруг идеи гражданства», - отмечает Никита Шаталов.

    Аналитик подчеркивает, что должно быть неважно – какое твоё этническое происхождение, из какого ты региона, какие у тебя политические взгляды.

    «Гражданская религия у всех одна – мы казахстанцы, которые не хотят быть поляризованными настолько, чтобы нация (а потом и государство) были разделены на несколько частей. И это вопрос не президентской кампании, а национальной безопасности, решение которого ляжет на плечи того, кто победит 20 ноября», - резюмирует он.


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