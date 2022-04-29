Никакой дискриминации в отношении языков не должно быть - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не с целью дискриминации каких-либо других языков. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественные структуры Ассамблеи, советы матерей, советы общественного согласия и другие не должны остаться в стороне от решения задачи системной перезагрузки гражданского общества. Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. И это наш плюс, это наш актив. В то же время государственным языком является казахский. И мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб, и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков, и тех граждан, которые говорят на других языках», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время сессии АНК.

«Я сам работал в Организации Объединенных Наций, я знаю насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах, особенно многоэтнических государствах, в многонациональных государствах. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным языком», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, граждан, которые говорят на казахском языке, нужно всячески поддерживать разными способами.

«Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос - государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны - в основном законе нашего государства занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого», - отметил Глава государства.