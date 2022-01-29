Никакого торга, разговоров о личных привилегиях не было – Касым-Жомарт Токаев о разговоре с Нурсултаном Назарбаевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал разговор с Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Насчет Первого Президента все-таки, что-то мы молчим…Есть Первый Президент – Лидер нации. Когда все это случилось, нет человека и сейчас мы как-то не называем его имя… Ничего об этом рассказываем. Рассказывают нам об этом наши соседи, какие-то СМИ. Имеется ли сговор или некие договоренности между Вами и Первым Президентом? Есть мнение, что между вами происходил некий торг по целому ряду вопросу, насчет привилегий и каких-то преференций для его семьи», - спросила ведущая во время эксклюзивного интервью на телеканалах «Хабар», «Хабар 24».

«Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации, и должен заявить, что «я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности». Этот вопрос был решен буквально на ходу. 28 января состоялся съезд партии Nur Otan, и я там выступил, и дал оценку исторической роли Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Я полагаю, что это оценка объективная, и надеюсь что именно на эту оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в будущем», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос ведущего.