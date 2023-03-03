Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возмущение жителей Тараза вызвал факт подготовки к строительству очередного бизнес-объекта в зеленом массиве одного из микрорайонов областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Застройщик уже огородил значительную часть территории рощи в микрорайоне Талас капитальным забором. По данным отдела архитектуры и градостроительства городского акимата, здесь планируется построить магазин, кафе, автостоянку и детскую игровую площадку.

Как пояснили корреспонденту МИА «Казинформ» в акимате города Тараза, в настоящее время все строительные работы приостановлены.

«Сейчас идет проверка, – рассказал руководитель пресс-службы акимата города Тараза Даулет Толенди. – Соответствующие органы выясняют, кто и каким образом продал эту землю. Никакого строительства там не будет».

Обширная территория лесопарка по берегу реки Карасу близ микрорайона Талас в Таразе всегда была излюбленным местом отдыха жителей близлежащих микрорайонов. Однако за последние 15 лет третья часть этого зеленого массива вырублена и застроена бизнес-объектами.

Вблизи жилых многоквартирных домов микрорайона Талас за эти годы появились комплекс элитного детского сада, крупный бизнес-центр и автозаправочная станция с резервуарами под нефтепродукты. Эта АЗС на территории зеленого массива построена, несмотря на то, что буквально через дорогу уже существует другая автозаправочная станция, под строительство которой в свое время также вырубили часть сквера.

В феврале 2014 года общественность Тараза обратилась с открытым письмом к руководству области и города, в правоохранительные органы с требованиями прекратить незаконное строительство детского сада и АЗС на территории лесопарка по берегу реки Карасу близ микрорайона Талас. Но, несмотря на это, строительство детсада продолжилось, работники подрядной организации ТОО «Бином-водстрой» вырубили в роще 33 дерева для расчистки места под строительство АЗС. Несмотря на то, что, согласно законодательству РК и Орхусской конвенции, подобное строительство требует государственной экологической экспертизы и общественных слушаний, ни экологической экспертизы, ни общественных слушаний не было.

Некогда утопавший в зеленых насаждениях Тараз с 90-х годов периодически подвергался массированной вырубке деревьев и кустарников. За эти годы уничтожены десятки тысяч деревьев.

Местные власти намерены пресекать подобные факты, не допускать уничтожения зеленых насаждений города, заверили в городском акимате.