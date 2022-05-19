19 Мая 2022 18:13

Никакого перераспределения «хлебных мест» и должностей мы не допустим - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса заверил, что продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства напомнил, что 5 июня состоится республиканский референдум. В Основной закон вносятся изменения. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в ответственный момент голос каждого гражданина играет особую роль.

«Как Глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения «хлебных мест» и должностей мы не допустим», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов – в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем.

По словам Президента, если такие факты будут выявлены – по каждому случаю проведут специальные проверочные мероприятия, дадут квалифицированную оценку.

«В 2019 году в своем Послании я говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства. Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни», - обратился Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Акорде Касым-Жомарт Токаев встретится с представителями отечественного бизнеса. На повестке – вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ.



