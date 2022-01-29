Никакого переделывания законов, Конституции не будет - Касым-Жомарт Токаев о сроках своего президентства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканале «Хабар» высказался о том, какую миссию он выполняет как Президент страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не будем критиковать то, что было раньше. В конце концов, это наша история, но моя миссия, как Президента, состоит в том, чтобы все же достичь положительных результатов в трансформации всего общества, всей политической системы, и, в конечном счете, естественной экономики. Я уже в первом своем выступлении с Посланием народу Казахстана сказал, что политика и экономика идут вместе. Нельзя в наших исторических реалиях говорить о том, что мы сейчас будем заниматься экономикой, а политика подождет. Выяснилось, что и политика играет свою роль импульса экономических преобразований. В конце концов мы все учились по Марксу, во всяком случае мое поколение и мы помним, что Маркс говорил на эту тему: «Да, основа – это экономический базис, но есть политическая настройка, которая посылает свои импульсы в сторону экономического базиса, а иногда политическая настройка играет более важную роль, нежели экономический базис». Это говорил Маркс», - отметил Глава государства.

Поэтому, по словам Президента, нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества, и экономическими преобразованиями.

«Во всяком случае, я не знаю, как долго я буду Президентом Казахстана. Но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией, не более двух сроков. То есть, никакого переделывания законов и тем более, Конституции не будет», - добавил Касым-Жомарт Токаев.