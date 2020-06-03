Никакого двоевластия не существует – Президент Казахстана в интервью российскому изданию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В интервью «Комсомольской правде» Касым-Жомарт Токаев отметил вопрос преемственности, передает МИА «Казинформ».
«Первый президент Нурсултан Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей. Конечно же, будем говорить о его заслугах перед нашим народом и международным сообществом. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности. Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность», - подчеркнул Глава государства.
По словам Президента РК, в нынешней сложной обстановке Н. Назарбаев решительно высказался в поддержку курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан.
«Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что сегодня российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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