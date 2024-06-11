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    10:30, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Никаких срывов сроков быть не должно - Олжас Бектенов о восстановлении домов после паводка

    Олжас Бектенов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал темпы ремонтных и строительных работ по восстановлению домов после паводка в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню — лето короткое, надо все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация, — высказался Премьер-министр.

    По его словам, особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям.

    — Никаких срывов сроков быть не должно. При этом важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание. Также, для борьбы с паводком во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использованы мешки с песком. Теперь акиматам надо всё привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии, — сказал Олжас Бектенов.

    Теги:
    Атырауская область Правительство РК Строительство Западно-Казахстанская область Олжас Бектенов Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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