Никаких срывов сроков быть не должно - Олжас Бектенов о восстановлении домов после паводка
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал темпы ремонтных и строительных работ по восстановлению домов после паводка в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню — лето короткое, надо все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация, — высказался Премьер-министр.
По его словам, особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям.
— Никаких срывов сроков быть не должно. При этом важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание. Также, для борьбы с паводком во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использованы мешки с песком. Теперь акиматам надо всё привести в цивилизованный вид. Вся мешкотара должна быть убрана и утилизирована, чтобы не наносила вреда экологии, — сказал Олжас Бектенов.