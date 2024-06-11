Никаких срывов сроков быть не должно - Олжас Бектенов о восстановлении домов после паводка

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал темпы ремонтных и строительных работ по восстановлению домов после паводка в регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню — лето короткое, надо все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация, — высказался Премьер-министр.

По его словам, особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям.