Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Никаких проблем в документах граждан не возникнет - глава Минюста о процессе переименования столицы

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Сентября 2022, 10:48
Никаких проблем в документах граждан не возникнет - глава Минюста о процессе переименования столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переименование столицы Казахстана в Астану не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переименование города не должно вносить сумятицу в обычный распорядок жизни казахстанцев. В связи с этим, будут ли необходимы какие-либо дополнительные меры, например, приведение в соответствие с новым названием документов граждан? Как это отразится на повседневной жизни?», - спросила депутат Наталья Дементьева на совместном заседании палат Парламента.

Канат Мусин ответил, что изменение наименования столицы не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан.

«Документы будут также действительны с прежним названием столицы. Вместе с этим нет необходимости срочно менять документы граждан. Если будет указано прежнее название столицы, то все равно документ считается действительным. Кроме этого, филиалы «Правительства для граждан», а также государственные органы при оказании государственных услуг будут принимать документы граждан в прежнем режиме и это никак не скажется на наших гражданах, то есть, никаких проблем не возникнет», - заявил Канат Мусин.

Также депутаты поинтересовались, потребует ли возврат прежнего названия столицы финансовых затрат.

«Что касается финансовых затрат, то в городском маслихате при рассмотрении вопроса переименования столицы сказали, что не будет никаких дополнительных затрат. Изменение названий улиц, вывесок - то есть, в этом не будет необходимости в срочном порядке менять. Все эти процессы будут проходить в плановом режиме в зависимости от бюджетных средств. На сегодня документооборот в основном проводится в цифровом формате. В связи с этим дополнительных расходов не будет», - заверил глава Минюста.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената и Мажилиса рассматривают проект закона РК о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК.


Астана   Мажилис   Сенат   Минюст  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане