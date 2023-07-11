Никаких отговорок здесь быть не должно - Президент о запуске новых источников тепла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Об этом сегодня заявил Глава государства на совещании по вопросам развития Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в «пожарном» режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения. При этом имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов. Ранее мною было поручено до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции – «Туран» и «Юго-Восток», а также первую очередь ТЭЦ-3. Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Подобный подход неприемлем. Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более», - сказал Президент РК.