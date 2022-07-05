Никаких оснований не вижу - вице-премьер Ералы Тугжанов о переименовании столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов заявил, что он не видит оснований для переименования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После заседания Правительства журналисты поинтересовались, при каких условиях могут вернуть название столицы.
«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Я вам еще раз говорю, что пока никаких оснований нет», - заявил Ералы Тугжанов в кулуарах заседания Правительства.
Также он добавил, что просить переименовать город – это право граждан нашей страны.
Накануне депутат Сената Акмарал Альназарова выразила мнение по поводу пересмотра даты празднования Дня столицы.
«День столицы в любом случае нужен. Я думаю, почему бы не пересмотреть. Наверное, это дело будущего, чтобы пересмотреть и непосредственно к каким-то историческим датам привязать День столицы», - говорила журналистам депутат в кулуарах Мажилиса.
Ранее в акимате сообщили, что салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет.