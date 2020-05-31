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НИИ по реабилитации жертв политических репрессий создать в Казахстане предлагает ученый

31 Мая 2020 18:20
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НИИ по реабилитации жертв политических репрессий создать в Казахстане предлагает ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук Зиябек Кабылдинов прокомментировал обращение Главы государства касательно реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращение Президента РК было долгожданным, в нем он отметил необходимость создания Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Мы все поддерживаем данное предложение. Я как историк и ученый, занимающийся данным вопросом, хочу отметить, что такого решения мы ждали около 30 лет. Это решение является показателем нашей независимости и показателем повышения нашего исторического самосознания», - сказал ученый.

По его словам, благодаря работе этой комиссии будут реабилитированы сотни тысяч человек.

«Так как в Закон о реабилитации жертв политических репрессий 1993 года не вошли некоторые пункты. К примеру, тогда были осуждены на 5-10 лет лица, собирающие остатки урожая на полях, а также взявшие со складов всего лишь 1 кг зерна. Кроме того, во время второй мировой войны многие казахстанцы попали в плен. Некоторые из них до сих пор не реабилитированы. Они отправились на войну для защиты родины. Их реабилитации с нетерпением ждут их потомки», - добавил Зиябек Кабылдинов.

Ученый добавил, что в рамках работы комиссии необходимо создать научно-исследовательский институт по реабилитации жерт политических репрессий.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, История Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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