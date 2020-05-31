НИИ по реабилитации жертв политических репрессий создать в Казахстане предлагает ученый
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук Зиябек Кабылдинов прокомментировал обращение Главы государства касательно реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Обращение Президента РК было долгожданным, в нем он отметил необходимость создания Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Мы все поддерживаем данное предложение. Я как историк и ученый, занимающийся данным вопросом, хочу отметить, что такого решения мы ждали около 30 лет. Это решение является показателем нашей независимости и показателем повышения нашего исторического самосознания», - сказал ученый.
По его словам, благодаря работе этой комиссии будут реабилитированы сотни тысяч человек.
«Так как в Закон о реабилитации жертв политических репрессий 1993 года не вошли некоторые пункты. К примеру, тогда были осуждены на 5-10 лет лица, собирающие остатки урожая на полях, а также взявшие со складов всего лишь 1 кг зерна. Кроме того, во время второй мировой войны многие казахстанцы попали в плен. Некоторые из них до сих пор не реабилитированы. Они отправились на войну для защиты родины. Их реабилитации с нетерпением ждут их потомки», - добавил Зиябек Кабылдинов.
Ученый добавил, что в рамках работы комиссии необходимо создать научно-исследовательский институт по реабилитации жерт политических репрессий.
- С 6 июня вступает в силу Закон о мирных собраниях
- «Карлаг: память во имя будущего» - значимый и важный проект для молодежи
- Память Алихана Бокейханова и Каюма Мухамедханова почтили в Семее
- Обращение Президента нацеливает на сохранение исторической памяти о колоссальном уроне – член АНК
- Для нас это очень важно – депутат о Дне памяти жертв политических репрессий
- Онлайн-мероприятия прошли ко Дню памяти жертв политических репрессий в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана