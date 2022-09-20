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Нидерланды снова открыты для путешественников
20 Сентября 2022, 18:33

Нидерланды снова открыты для путешественников

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Нидерландов сняло все ограничения по COVID-19 для въезжающих в страну, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Нидерландов приняло решение отменить запрет на въезд в ЕС для Нидерландов с 17 сентября 2022 года. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Нидерландах, правительство считает, что для въезда в Нидерланды запрет на въезд в ЕС больше не пропорционален», - говорится в сообщении Правительства страны.

Европейская комиссия также планирует опубликовать предложение о пересмотре правил въезда в Европейский союз (ЕС) осенью 2022 года.

Решение правительства означает, что с 17 сентября 2022 года никакие ограничения или требования, связанные с COVID-19, не применяются к путешественникам, въезжающим в Нидерланды, в том числе из стран, не входящих в ЕС/Шенгенскую зону.


Фото: yamatoeurope.com

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