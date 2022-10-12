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    18:00, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Нидерланды планируют инвестировать 400 млн евро в водоочистные сооружения в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нидерландская компания, занимающаяся водоочистными технологиями, планирует инвестировать 400 млн евро в подобные технологии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители компании и казахстанской нацкомпании Kazakh Invest подписали меморандум по реализации проекта строительства канализационно-очистительных станций в Казахстане в рамках казахстанско-голландского бизнес-форума.

    «Мы готовились к этому форуму в течение года. Я побывал в разных регионах страны. На данный момент мы уже основали офис в Астане. Сумма ожидаемых инвестиций – 400 млн евро в следующие нескольких лет. Мы планируем сами обслуживать те водоочистные сооружения, которые планируем построить. То есть мы нацелены на долгосрочное партнерство с Казахстаном и его Правительством», - сообщил после встречи генеральный директор нидерландской компании Dutch Clean Tech Пилкенруд Сандер.

    Ранее другая компания из Нидерландов договорилась сотрудничать с казахстанской компанией по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области.


    Фото: wozap.ru



    Теги:
    Общество Нидерланды Инвестиции Вода Экономика Инвестпроекты Сотрудничество Технологии
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