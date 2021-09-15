Нидерланды отменяют социальное дистанцирование

АМСТЕРДАМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ – В конце месяца Нидерланды отменят обязательное социальное дистанцирование. Почти 80% граждан страны старше 12 лет полностью вакцинированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Но в то же время правительство сделает обязательным предъявление «зеленых паспортов» для посещения баров, ресторанов, театров, массовых мероприятий.

«Я счастлив объявить, что с 25 сентября мы можем отказаться от обязательного полутораметрового дистанцирования. Конечно, было бы разумно по-прежнему соблюдать такое ограничение, полтора метра остаются безопасным расстоянием, но обязательной эта мера больше не будет», - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Власти Великобритании тоже обещают осенью и зимой дальнейшую отмену ограничений.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: «Число ежедневных заражений растет на тысячи случаев. Но во многих других важнейших аспектах британцы — и в целом, и каждый по отдельности — несравнимо лучше готовы к борьбе с пандемией. Более 80% совершеннолетних уже получили по две прививки, антитела к ковиду выработаны более чем у 90% нашего взрослого населения. Вакцины работают».

Накануне в Лондоне одобрили план вакцинации подростков — в возрасте от 12 до 15 лет. Сообщается, что процесс начнется уже на следующей неделе. Юных британцев планируют прививать «Файзером» и только одной дозой. Медики полагают, что в случае новой зимней волны вакцинация учеников позволит не закрывать школы и не прерывать обучение.