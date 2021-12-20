Нидерланды намерены ужесточить требования к прибывающим из-за пределов Шенгена

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Хьюго де Йонге заявил, что Нидерланды в настоящее время ведут переговоры об ужесточении требований к лицам, прибывающим из-за пределов Шенгенской зоны. Меры могут включать обязательный карантин до 10-14 суток, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что с 19 декабря в Нидерландах вновь усилены меры санитарной безопасности. Как прокомментировали представители местных властей, указанные шаги предпринимаются для того, что предотвратить всплеск пандемии в связи с распространением нового штамма коронавируса «Omicron».

Так, в Нидерландах закрываются школы, высшие учебные заведения, все непродовольственные магазины, а также учреждения культуры.

По словам министра здравоохранения Хьюго де Йонге, цель локдауна состоит в том, чтобы выиграть время: дать как можно большему числу людей время на повторную инъекцию. Выяснить, насколько серьезными могут быть последствия нового варианта, чтобы местные больницы смогли подготовиться надлежащим образом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что новая изоляция неизбежна, учитывая волну инфекций, которая может возникнуть в стране в ближайшие недели.

- Сейчас мы должны предпринять меры предосторожности. Необходимо опередить волну, которая надвигается на нас. Новые правила включают настоятельную рекомендацию о том, чтобы нидерландцы принимали дома не более двух гостей старше 13 лет в течение суток, за исключением трех дней Рождества и Нового года. Школы, колледжи и университеты, а также внеклассные клубы будут немедленно закрыты, и им следует подготовиться к дистанционному обучению в первую неделю после официального окончания каникул. Все занятия спортом в закрытых помещениях также отменяются. Занятия спортом на открытом воздухе могут продолжаться до 17 часов вечера, в то время как профессиональные спортивные матчи будут проводиться без зрителей, отметил М.Рютте.

Яап ван Дисс, председатель правительственной группы по борьбе с пандемией, считает, что штамм Омикрон более устойчив во внешней среде и в организме человека. Надеюсь, что все воспользуются третьей вакциной, - подчеркнул Я.Дисс. «Как страна, мы будем лучше всего защищены, если как большее количество людей получит дополнительную вакцинацию» - сказал специалист.