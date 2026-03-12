РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 11 Март 2026 | GMT +5

    Нидерланды временно перенесли работу посольства в Иране в Баку

    Правительство Нидерландов приняло решение временно перенести деятельность своего дипломатического представительства в Иране на территорию Азербайджана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

    Фото: Report.az

    Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что работа посольства временно будет осуществляться из Баку. Решение принято из-за возросших рисков для сотрудников дипломатической миссии.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что уже провел разговор с послом Нидерландов в Иране Эмилем де Бонтом и его командой. Дипломаты благополучно прибыли в Азербайджан.

    — Я рад, что они безопасно добрались до Азербайджана, и глубоко уважаю их огромную преданность работе в эти сложные времена, — отметил Берендсен.

    Министр также подчеркнул, что вопрос возобновления деятельности посольства в Тегеране будет рассмотрен после стабилизации ситуации с безопасностью. По его словам, в дальнейшем будет принято решение о сроках и формате возвращения дипломатической миссии в Иран.

    Ранее власти Азербайджана приняли решение об эвакуации сотрудников дипломатических представительств в Иране в рамках дополнительных мер безопасности.

    На фоне нестабильности в регионе ряд стран эвакуировал или вывел своих дипломатов из Ирана, в частности ОАЭ и Испания.

    В начале марта посольство РК в Иране разъяснило порядок экстренной связи и возможности выезда из страны.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Азербайджан Нидерланды Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают