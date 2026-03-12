Нидерланды временно перенесли работу посольства в Иране в Баку

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что работа посольства временно будет осуществляться из Баку. Решение принято из-за возросших рисков для сотрудников дипломатической миссии.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что уже провел разговор с послом Нидерландов в Иране Эмилем де Бонтом и его командой. Дипломаты благополучно прибыли в Азербайджан.

— Я рад, что они безопасно добрались до Азербайджана, и глубоко уважаю их огромную преданность работе в эти сложные времена, — отметил Берендсен.

Министр также подчеркнул, что вопрос возобновления деятельности посольства в Тегеране будет рассмотрен после стабилизации ситуации с безопасностью. По его словам, в дальнейшем будет принято решение о сроках и формате возвращения дипломатической миссии в Иран.

Ранее власти Азербайджана приняли решение об эвакуации сотрудников дипломатических представительств в Иране в рамках дополнительных мер безопасности.

На фоне нестабильности в регионе ряд стран эвакуировал или вывел своих дипломатов из Ирана, в частности ОАЭ и Испания.

В начале марта посольство РК в Иране разъяснило порядок экстренной связи и возможности выезда из страны.