Нидерланды поделятся своим опытом в управлении водными ресурсами с Казахстаном – эксперт

Казахстан привлечет помощь одного из своих давних партнеров в Европе, чтобы смягчить последствия паводков, которые затронули некоторые регионы этой весной. Кроме того, согласно двум меморандумам о сотрудничестве, подписанным между Казахстаном и Нидерландами в области управления водными ресурсами после визита Марка Рютте, Астана и Амстердам начали разработку подробного плана по обмену опытом, передает агентство Kazinform.

Доцент по гидротехническому строительству в Делфтском институте водного образования IHE Фредрик Хутхофф рассказал о двустороннем сотрудничестве в этой сфере в телепередаче «Новое время». Нидерландский эксперт ранее посетил Казахстан по просьбе Посольства Нидерландов в стране, чтобы изучить ситуацию с наводнениями.

— В Нидерландах у нас довольно долгая история интенсивной работы по управлению рисками паводков. Это началось в пятидесятых годах после, скажем так, нашего последнего крупного наводнения, — сказал Хутхофф. — Мы рассматриваем управление наводнениями с точки зрения цикла, который включает предотвращение, подготовку, реагирование и восстановление. И особенно с тех пор в Нидерландах мы вложили много времени, усилий и исследований в предотвращение и подготовку.

По словам нидерландского эксперта, это включает в себя различные аспекты, такие как умное территориальное планирование, устойчивая к наводнениям инфраструктура, гидротехнические сооружения для распределения воды, а также методы моделирования и вычислений для принятия правильных решений.