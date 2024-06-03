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    17:40, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Нидерланды поделятся своим опытом в управлении водными ресурсами с Казахстаном – эксперт

    Fredrik Huthoff
    Photo credit: IHE Delft

    Казахстан привлечет помощь одного из своих давних партнеров в Европе, чтобы смягчить последствия паводков, которые затронули некоторые регионы этой весной. Кроме того, согласно двум меморандумам о сотрудничестве, подписанным между Казахстаном и Нидерландами в области управления водными ресурсами после визита Марка Рютте, Астана и Амстердам начали разработку подробного плана по обмену опытом, передает агентство Kazinform.

    Доцент по гидротехническому строительству в Делфтском институте водного образования IHE Фредрик Хутхофф рассказал о двустороннем сотрудничестве в этой сфере в телепередаче «Новое время». Нидерландский эксперт ранее посетил Казахстан по просьбе Посольства Нидерландов в стране, чтобы изучить ситуацию с наводнениями.

    — В Нидерландах у нас довольно долгая история интенсивной работы по управлению рисками паводков. Это началось в пятидесятых годах после, скажем так, нашего последнего крупного наводнения, — сказал Хутхофф. — Мы рассматриваем управление наводнениями с точки зрения цикла, который включает предотвращение, подготовку, реагирование и восстановление. И особенно с тех пор в Нидерландах мы вложили много времени, усилий и исследований в предотвращение и подготовку.

    По словам нидерландского эксперта, это включает в себя различные аспекты, такие как умное территориальное планирование, устойчивая к наводнениям инфраструктура, гидротехнические сооружения для распределения воды, а также методы моделирования и вычислений для принятия правильных решений.

    — Это технологии, в которых у нас есть большой опыт, и которыми мы готовы поделиться. Мы считаем, что у нас есть действительно ценное предложение, которое мы могли бы использовать в сотрудничестве с Казахстаном. Мы будем изучать это и готовы работать вместе с казахстанскими властями, чтобы учиться друг у друга, — подчеркнул Фредрик Хутхофф. Ранее были подписаны два меморандума о сотрудничестве в области управления водными ресурсами. Идея заключается также в проведении исследований и обмене научными знаниями. Мы уже начали это, и мы определили конкретные темы, по которым хотим начать обмен опытом. Так что, это произойдет довольно скоро, — добавил он.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Сотрудничество Вода Нидерланды Паводки
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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