Нидерланды инвестировали в экономику Казахстана более 125 млрд долларов

В Астане проходит II заседание казахстанско-нидерландского делового совета, направленное на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила исполняющая обязанности председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Дана Касымова, Нидерланды остаются крупнейшим инвестором нашей страны.

— Нидерланды реализуют самые крупные проекты на Карачаганаке и Кашагане в Каспийском море. Поэтому инвестиции у нас превысили 125 миллиардов долларов. В настоящее время более 700 компаний зарегистрированы в Казахстане с нидерландским участием. Кроме того, товарооборот у нас за 2025 год тоже вырос преимущественно за счет экспорта. Если импорт немного снизился, то экспорт повысился и составил порядка 6 миллиардов долларов за 2025 год, — сообщила Дана Касымова.

Казахстан в основном экспортирует в Нидерланды нефть и нефтепродукты. В свою очередь Нидерланды поставляют в Казахстан машины, оборудование, в том числе медицинское оборудование для клиник, а также сельскохозяйственную продукцию, включая цветы.

Говоря о перспективах сотрудничества, спикер отметила большой потенциал в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и транспортной сфере.

— Отдельно можно отметить потенциал Среднего коридора — Транскаспийского международного транспортного маршрута. Там также задействованы нидерландские компании. В перспективе возможно их участие в инфраструктурных проектах, — подчеркнула Дана Касымова.

Ранее Казахстан и Нидерланды договорились о реализации совместных проектов на 160 млн евро.