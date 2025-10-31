Нидерланды хотят лишить Словакию права голоса в ЕС

Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициировать в отношении Словакии дисциплинарную процедуру по статье 7 Договора о Европейском Союзе в связи с противоречивыми конституционными изменениями в этой стране.

В соответствии с этой статьей, Европейский совет может квалифицированным большинством приостановить определенные права государства-члена, в частности лишить представителя этой страны права голоса в европейских институтах (в Совете ЕС и Европейском совете), если будет зафиксирована угроза серьезного нарушения им основных принципов Евросоюза.

Решение о возможном начале такой процедуры стало следствием резолюции парламента Нидерландов, принятой 16 октября. В ней депутаты призвали правительство королевства отреагировать на действия Словакии, которые, по их мнению, ограничивают права ЛГБТ+ и противоречат европейскому законодательству. Нидерландское правительство сейчас неофициально выясняет, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу. При этом Нидерланды хотят, чтобы первый шаг сделала Европейская комиссия, инициировав в Суде ЕС дело о нарушении.

Изменение конституции Словакии

В конце сентября парламент Словакии одобрил поправки к Конституции, закрепляющие признание только двух полов — мужского и женского. Они также предусматривают запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство. Цель поправок, внесенных правительством премьер-министра Роберта Фицо, — «укрепление традиционных ценностей и сохранение культурного наследия Словакии».

Поправки раскритиковала Венецианская комиссия при Совете Европы. По словам группы словацких юристов, в том числе бывшего члена Европейского суда и Конституционного суда Словакии Даниэля Шваби, изменения создают правовую неопределенность и противоречат международным обязательствам страны. Словацкая коллегия адвокатов подчеркнула, что страна должна соблюдать лояльность к правовым нормам ЕС и уважать международные договоры, особенно в сфере защиты прав человека и основных свобод.