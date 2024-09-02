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    12:42, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ничего общего с демократией — Токаев о деятельности популистов

    совместное заседание Парламента РК
    Фото: Kazinform

    С момента выдвижения Главой государства концепции «Слышащего государства» прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, за это время в стране появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок.

    — Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих — проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную. Однако, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки, — сказал Глава государства.

    Он также высказался о деятельности популистов, высказывающих свое мнение о проблемах общества.

    — Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией. Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений, — заключил Президент.

    Теги:
    Президент Другие государственные органы Касым-Жомарт Токаев Общество Послание Президента РК-2024
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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