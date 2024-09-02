С момента выдвижения Главой государства концепции «Слышащего государства» прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, за это время в стране появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок.

— Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих — проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную. Однако, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки, — сказал Глава государства.

Он также высказался о деятельности популистов, высказывающих свое мнение о проблемах общества.