Ничего общего с демократией — Токаев о деятельности популистов
С момента выдвижения Главой государства концепции «Слышащего государства» прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, за это время в стране появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок.
— Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих — проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную. Однако, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки, — сказал Глава государства.
Он также высказался о деятельности популистов, высказывающих свое мнение о проблемах общества.
— Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией. Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений, — заключил Президент.